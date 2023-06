Il 16enne si presenta alla festa di fine anno con l'abito (con la gonna) rosso: la reazione dei compagni di classe è inaspettata

Un ragazzo ha deciso di indossare un abito rosso con le paillettes e una gonna molto ampia per la festa di fine anno della sua scuola e la reazione degli studenti, alla vista del loro compagno di classe vestito così è stata inaspettata.

La mamma del 16enne ha rivelato che suo figlio ha sempre voluto indossare questo abito, «quando aveva 12 anni, mi ha detto che voleva andare al ballo scolastico in abito da sera. Quattro anni dopo ce l'abbiamo fatta. Sono così incredibilmente orgogliosa di lui, è riuscito ad essere se stesso. Vuole vestirsi esprimendo il suo lato femminile. È stato molto influenzato dall'attore Billy Porter. Voleva essere lui... ma con un abito lungo».

Il 16enne ha deciso di mettere da parte le etichette e trovare il coraggio per esprimere se stesso in uno dei giorni più importanti per lui, il ballo di fine anno della scuola.

La mamma inizialmente era un po' titubante perché aveva il timore che i compagni di classe lo potessero prendere in giro.

Ecco cosa è successo una volta che il giovane è arrivato al ballo.

Il ragazzo di 16 anni che abita nel Norfolk, una cittadina vicino a Norwich, in Inghilterra, ha trovato il coraggio di andare al ballo di fine anno con un abito lungo rosso con la gonna. Era il suo sogno da bambino e finalmente l'ha realizzato.

Il giovane ha indossato una giacca rossa con paillettes e un papillon rosso, mentre sotto si apriva una gonna da ballo in tulle, anch'essa rossa. Il 16enne ha completato l'outfit con una corona sulla testa e il rossetto rosso sulle labbra.

Nonostante la mamma avesse paura della reazione dei compagni di scuola di suo figlio, è stata molto fiera del suo ragazzo che ha deciso di essere se stesso anche fuori dalle mura domestiche. Al suo arrivo alla festa, i compagni di classe sono rimasti inizialmente a guardarlo con curiosità, per poi andare verso il ragazzo e abbracciarlo e appaludirlo, commossi.

«Non appena è sceso dalla macchina, tutti hanno applaudito e io stavo piangendo, alcuni degli insegnanti si sono commossi perché anche loro hanno realizzato che mio figlio era finalemente riuscito ad essere se stesso e ad accettarsi. Tutti sono stati di grande supporto, non me lo aspettavo».