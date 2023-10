Stefania Nobile, scontro con Fracesca Fagnani a Belve: «Se mi dai soldi contro il malocchio sei una cog***na»

Nella prossima puntata di Belve assisteremo allo contro tra Stefania Nobile e Francesca Fagnani. I toni si scaldano quando la figlia di Wanna Marchi afferma che «alla Lotteria Italia vince uno, e allora gi altri? Non sono cogl**ni?» e la conduttrice ribatte: «Non entrano in tabaccheria e c'è la minaccia del malocchio». La Nobile insiste: «Nemmeno da noi c'era la minaccia. Se io le dico che lei ha il malocchio e le chiedo un tot di soldi, se me li dà è una cog***na, se mette giù è furba. Basta con i disagiati». Fagnani intima di lasciare la parola «basta» agli altri, ma lei ribatte: «Dico basta perché non erano disagiati!».

Emma Bonino a Belve: «Il tumore al polmone se n'è andato, dopo 8 anni sono guarita»

Belve, lo scontro fra Stefania Nobile e Francesca Fagnani

La giornalista non demorde: «C'era qualche ingenuo, ma la maggior parte delle persone erano persone fragili» e Stefania risponde prontamente: «Non è cheio devo provvedere all'ingenuità delle persone».

Francesca incalza ancora: «Voi avete giocato sulle fragilità. Eravate offensive nei confronti dei vostri telespettatori». A questo punto Stefania Nobile scoppia: «Non dicevamo che facevano schifo, siamo realiste. Vogliamo dire che sono belli? Noi li mettevamo di fronte ad uno specchio».

Il matrimonio

Sulla sua vita privata, Stefania Nobile racconta del doppio matrimonio a Miami lo stesso giorno di sua madre, e confessa: «Era giusto perché ci ha dato tanti soldi un giornale per fare il matrimonio, questa è la verità. Abbiamo fatto il matrimonio con la consapevolezza che non trascrivendolo qua non valeva niente». Francesca Fagnani chiede: «Ma quindi era tutto proprio finto?» E la Nobile: «Il matrimonio è vero, nello stato della Florida io sono sposata». La Fagnani chiede: «Quanto vi hanno dato per il matrimonio?». E la Nobile: «Cinquanta milioni di lire a testa».

Il processo

Stefania Nobile afferma sul processo: «A loro non interessava arrestare due che facevano questo lavoro, interessava arrestare Wanna Marchi perché fa notizia, è diverso. Quindici novembre, ventiquattro gennaio arrestate. Ma neanche per uno stupratore seriale si muovono così».