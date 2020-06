Stefano De Martino: la foto con Troisi è una frecciatina per Belen? Il mistero del post scomparso

Ultimo aggiornamento: 14:47

pare siano sempre più in crisi. La coppia, che è distante ormai da diverse settimane sembra che stia attraversando un momento difficile. A confermarlo sarebbe una Instagram stories di De Martino che ha ricordato Troisi con il celebre titolo del film "Molti hanno visto in questa citazione una frecciatina per Belen al punto che Stefano ha rimosso il contenuto dal social. De Martino, come molti altri personaggi dello spettacolo, e non solo, ha voluto ricordare Massimo Troisi nel giorno della sua morte. Postando il titolo del celebre film del '91, visto il periodo poco felice che starebbe vivendo con Belen, molti hanno visto una frecciatina da parte del ballerino, così per smorzare le polemiche ha cancellato tutto.Secondo alcuni "pensavo fosse amore invece era un calesse", sarebbe quello che pensa De Martino della sua storia con la showgirl argentina, già da tempo tormentata. I due si sono lasciati, hanno avuto diverse relazioni e sono tornati insieme. Progettavano nuove nozze e anche un figlio, ma poi la crisi, arrivata per motivi ancora non chiari. Come finirà questa volta per la coppia più amata del mondo dello spettacolo?