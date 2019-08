Temptation Island, Massimo e il gesto inaspettato dopo l'addio a Ilaria

Giovedì 1 Agosto 2019, 18:43 - Ultimo aggiornamento: 01-08-2019 20:04

è tornato a Roma dopoed è stato costretto a separarsi dalla fidanzataProprio prima dell'ultimo falò di confronto si era accorto di amarla, ma la 23enne ha scelto di prendere un'altra strada. Nel ragazzo c'è ora la consapevolezza di voler riconquistare quello che ha perso e qualche segno in più sulla pelle. Massimo, infatti, si è reso protagonista di un gesto del tutto inaspettato.Ha pubblicato sui social - nelle stories di- un'immagine che ritrae un tatuaggio fatto di numeri e lettere impresso sulla pelle. Così ha voluto sugellare l'esperienza vissuta nelcon un tatuaggio. Potrebbe voler così dimostrare che ha imparato tanto ed è pronto a essere più maturo.Alla domanda di un fan, che gli ha chiesto «Il tatuaggio nuovo che hai pubblicato che significato ha?», lui ha risposto: «Sono le coordinate del resort di Temptation Island». In molti hanno definito il tatuaggio "trash", ma non è la prima volta che un concorrente decide di lasciarsi un segno visibile e indelebile del programma. La tentatrice Rita Cardinale decise di tatuarsi il logo di Temptation Island.