Temptation Island, quarta puntata: Andrea pronto a chiudere con Anna «Mi sono stufato». Torna questa sera in prima serata su Canale 5, il docu-reality dei sentimenti raccontato da Filippo Bisciglia, che nell’ultima puntata ha centrato un nuovo record di ascolti (3.720.000 spettatori con 22.6% share). In arrivo nuovi falò anticipati.

Vecchi dubbi, nuove consapevolezze e importanti colpi di scena segneranno i percorsi delle quattro coppie rimaste nei villaggi dell’Is Morus Relais: Anna e Andrea, Annamaria e Antonio, Antonella Elia e Pietro Delle Piane, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso.

Le coppie che hanno deciso di partecipare a questa nuova edizione di Temptation Island, sono a un punto di svolta, gli equilibri sono sempre più instabili, le certezze vengono meno e per tutti potrebbe essere il momento del falò di confronto anticipato. Tra questi potrebbero esserci Anna e Andrea. Sull'account instagram di Temptation Island è stato pubblicato un video spoiler in cui Andrea si sfoga con gli altri fidanzati: «Ora basta, mi sono stufato! Ognuno per la sua strada»

