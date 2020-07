Temptation Island, Valeria e Ciavy in crisi? Lei si ferma a un passo dal bacio con il tentatore

La coppia composta da Valeria e Ciavy continua a far discutere a Temptation Island. Se nella prima puntata era stato Ciavy a far ingelosire la ragazza, nella seconda è stata Valeria ad avvicinarsi a un tentatore. La ragazza, fidanzata da 4 anni, si è avvicinata pericolosamente al single Alessandro, arrivando più volte sul punto di baciarsi. Valeria non è andata oltre, ma tornata nel villaggio delle fidanzate, non ha nascosto di essere stata molto bene con il tentatore. È diventata immediatamente virale sui social una battuta di Annamaria, che per giustificare il mancato bacio di Valeria ha esclamato: «Ci credo, con questo herpes!».

Ultimo aggiornamento: 10 Luglio, 08:14

