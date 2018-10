Temptation Island Vip 2018, Giordano e Nilufar escono insieme. Nicolò in lacrime: «Mi sento un cretino»

Mercoledì 3 Ottobre 2018, 07:25 - Ultimo aggiornamento: 03-10-2018 07:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per gli appassionati di Uomini e Donne il falò di confrontro tra Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati è stato uno dei più attesi. La coppia è arrivata a Temptation Island Vip 2018 per superare il tradimento di Nilufar una volta per tutte. Il riavvicinamento della Addati al suo ex corteggiatore Nicolò Ferrari ha mandato su tutte le furie Giordano, che ha chiesto un confronto immediato. Giordano e Nilufar escono insieme, mentre Nicolò piange.Giordano, in puntata, commenta con Simona Ventura i video di Nilufar che si diverte con il suo rivale Nicolò: «Sta distruggendo tutto per la seconda volta. Che schifo! Basta ho sentito troppo, non esiste è stata un lamento continuo. Mi ha detto che non cambierebbe nulla di me e non è vero. Perchè mi hai scelto, sapevi che ero così.Voglio un falò immediato Simona, perchè devo stare qui a farmi perndere per il cu**o da lei. Lo voglio adesso o me ne vadio io». Simona comunica a Nilufar la decisione di Giordano, la Addati va in ansia. Giordano è in spiaggia in attesa di veder spuntare Nilufar. «Sei incoerente, mi hai mancato di rispetto» attacca subito Giordano «Nicolò mi ha dato del cornuto per una cosa che hai creato tu. Io volevo degli spazi per ricostruire quello che tu hai distrutto. Non mi puoi sminuire così». Inizia una discussione accesa .Dopo urla da un lato e dall'altro Nilufar prende la parola «Io ho parlato con Nicolà come con tutti e poi parlavo solo di te tanto che hanno iniziato a prendermi in giro. Sai cosa gli ho detto? L'amore non funziona così, sarebbe stato semplicissimo scegliere te ma io ho scelto una persona diversa da me. Non mi sta bene stare con una persona che risponde NI a chi gli chiede se è innamorato; non ho fatto altro che riflettere su tutto quello che voglio che cambi tra di noi, ma in maniera costruttiva, da qui dobbiamo uscire più forti. Non c'è me e te, ma noi. Non mi sento amata, desiderata, fidanzata. Per me Nicolò è una questione chiusa il 15 maggio». «Io com'ero prima di quella cosa ( parla del tradimento di Nilufar durante il trono di Uomini e Donne) ero diverso, ho fatto dei passi indietro ma non puoi farmene una colpa. Se io sono passato sopra una cosa del genere c'è un motivo. Se sono venuto qui un motivo ci sta. Se quando ti ho vista mi esplodeva il cuore un motivo c'è. Non mi guardare così, lo sai che sono innamorato di te stupida!». I due si sciolgono in un abbraccio e poi un bacio.Nilufar ha scelto Giordano, Nicolò resta ancora una volta solo, piange: «Mi sento un cretino. Mi innamoro sempre di quelle sbagliate». A consolarlo Valeria Marini: «sei come me. Non è colpa tua, arriverà l'amore per te. L'amore passa tutti imomenti siamo noi che dobbiamo prendercelo. Ma ti sei visto che bella persona sei? Fortunata e beata chi starà con te»