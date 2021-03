Tommaso Zorzi, la risposta di Maria Teresa Ruta alle sue critiche: «Io falsissima? Ecco cosa penso di lui». Il vincitore dell'ultima edizione le ha dato della «falsa» in più occasioni. «È un ragazzo anche molto ironico, ha un modo di essere un po’ pungente. Io l’ho sgridato per non avermi detto di avermi nominata e lì forse ci è rimasto male», ha dichiarato la conduttrice nell'intervista a Giada Di Miceli per “Non succederà più” su Radio Radio.

Ruta ha minimizzato l'attacco di Zorzi e ha anche spiegato di essere felice del suo percorso e che con alcuni vip resterà in contatto: «Io sono rimasta alla Casa, quello che è successo lo porto nel cuore». Con alcuni concorrenti potrebbe lavorare in futuro, con altri manterrà i contatti fuori: «L’età anagrafica è importante. Oggi ho sentito Giulia, ho sentito Carlotta. Ci scriviamo. Domenica ho visto Stefania. Le parole di Tommaso credo siano cose dettate dal momento. Io sono sicura che se dovessimo vederci domani mattina per fare un lavoro insieme ci guarderemmo negli occhi e ci diremmo: Ci siamo capiti o non ci siamo capiti. Secondo me non pensa che io sia falsissima, è un suo modo ironico di decifrarmi, è impossibile che pensi che io sia falsa».

Maria Teresa Ruta ha confessato di non aver sentito il bisogno di chiarire e di voler fare l'in bocca al lupo all'influencer, che sarà opinionista all'Isola dei Famosi. La conduttrice radiofonica è tornata sull'argomento, ma Maria Teresa Ruta ha continuato a minimizzare.

