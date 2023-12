Un posto al sole, dalla fuga di Clara da Napoli all'ira di Alberto: le anticipazioni del 5 dicembre

Torna stasera in tv «Un Posto al Sole», la soap ambientata a Napoli che racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo. Tra nuovi colpi di scena, rivelazioni e confronti, vediamo ora insieme le anticipazioni e i dettagli su cosa succederà oggi, martedì 5 dicembre. Appuntamento quindi come sempre alle 20.50 su Rai 3.

Le anticipazioni

Clara è in fuga con Eduardo.

Decisa a chiudere con il suo passato, la donna è scappata. Alberto non intende permetterglio, o almeno, non con suo figlio. Clara ha infatti lasciato la città con Federico, e questo ha scatenato l'ira del suo ex compagno. Un fatto, questo, che la porterà a fare un grosso errore che potrebbe costarle molto caro.

Nel frattempo Ida e Diego sono sempre più vicini, e tra loro potrebbe presto nascere un grande amore. Roberto e Marina cercheranno però di fermarli. Visto che Ida è entusiasta della proposta ricevuta dal Giordano, Ferri sarà costretto a intervenire, trovando un modo per frenare la mamma di Tommy e allontanarla dal figlio di Raffaele. Infine, Samuel ha avuto una brutta discussione con Espedito. Dopo aver ascoltato tutta la lite, Nunzio deciderà di intervenire per far ragionare il suo amico. Riuscirà a non far finire nei guai il suo collega?