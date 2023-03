Uomini e Donne, Aurora del trono over confessa: «Ho avuto un tumore, ho rischiato di perdere la gamba»

Aurora Tropea è tornata a Uomini e Donne dopo aver vissuto un momento di grande difficoltà. La dama del trono over ha raccontato di aver avuto un tumore e di aver rischiato di perdere la gamba. Aurora lasciò la trasmissione dopo aver conosciuto una persona, ma purtroppo si è ritrovata a vivere una situazione molto sgradevole e subito dopo è arrivata anche la diagnosi.

Per due anni è stata lontana dal programma, anni difficili per lei, ma ha ammesso che ora è nuovamente pronta a mettersi in gioco. «Ho perso una mia carissima zia, mia madre ha fatto un incidente quasi mortale dal quale miracolosamente è uscita indenne, e io ho scoperto di avere un tumore quasi per caso. Mia cugina, a cui sono molto legata, si è tolta una cisti sul sopracciglio e hanno scoperto che era in realtà un tumore molto aggressivo, così ho deciso anche io di farmi controllare. Ho fatto una mappatura dei nei (esame che consiglio di fare a tutti!) e di conseguenza me ne hanno tolto uno: con l’istologico è venuto fuori che si trattava di un tumore maligno che si era ramificato: se non mi fossi fatta controllare in tempo avrei probabilmente perso la gamba», ha raccontato la donna.

Non ha avuto nessuna importante relazione fuori dagli studi in questi due anni, ma spiega che dopo una brutta esperienza ha imparato a mettere se stessa al primo posto, spiega di aver imparato a farsi scivolare le cose addosso, ma non per questo ha intenzione di mettere una corazza, anzi si dice pronta a voler trovare un nuovo amore.