Uomini e Donne, Armando Incarnato minaccia di lasciare la trasmissione. Ecco cosa è successo

A Uomini e Donne, il cavaliere campano Armando Incarnato è ancora sotto i riflettori e, soprattutto, al centro delle polemiche. Questa volta però, Armando ha minacciato di abbandonare il programma a causa di alcune insinuazioni da parte di Aurora Tropea, che ha accusato il cavaliere di cercare solo visibilità e sfrutterebbe la trasmissione. Ma... procediamo con ordine.

La dama, Aurora Tropea, ha accusato il cavaliere rivelando che Armando non solo avrebbe un manager che cura la sua immagine, ma anche che ha partecipato ad altri provini televisivi. A supporto della tesi di Aurora è intervenuto anche Riccardo Guarnieri che ha confermato di aver visto una fotografia in cui è «abbracciato con un manager».

Armando ha subito smentito l'accusa e poi, ha minacciato di abbandonare la trasmissione. «Andate a chiedere se ho fatto il provino per il Grande Fratello, Temptation Island o l'Isola Dei Famosi. Ora me ne vado perché non ce la faccio più», ha replicato Armando.

Ma, la conduttrice Maria De Filippi non ha gradito questo "polverone" di polemiche. «Qualora tu avessi fatto il provino per uno di questi reality per noi non sarebbe grave, ma ti prometto che mi informo», ha concluso così la conduttrice.

E quindi, cosa farà Armando Incarnato? Abbandonerà la trasmissione "per sempre"?

Non ci resta che aspettare.