Uomini e Donne, la tronista Lavinia Mauro sceglie Alessio: la risposta di lui. Cos'è successo nella puntata di oggi

La scelta di Lavinia Mauro a Uomini e Donne è Alessio Corvino. La scelta tra i due Alessio (Alessio Corvino e Alessio Campoli) per la tronista non è stata del tutto semplice. Ma al cuore non si comanda. E Lavinia ha scelto Alessio "il biondo".



La tronista ha ammesso di aver provato sempre un forte interesse per il corteggiatore. «Quando sei arrivato io non mi ero neanche accorta di te. Poi, tu sei stato il "primo" in tutto, anche il mio primo bacio a Uomini e Donne. Abbiamo litigato tanto, ma ogni volta io avevo paura di perderti e non riuscivo a starti lontana. Tu sei stato quella persona che è riuscita a farmi battere il cuore di nuovo. E ora ti dico che la mia favola sei tu», ha concluso Lavinia con la voce spezzata e gli occhi lucidi. Tutto è bene quel che finisce bene ma... cosa avrà risposto Alessio Corvino?

La risposta di Alessio Corvino

Il percorso di Lavinia e Alessio è stato molto altalenante, caratterizzato da discussioni e lunghi litigi. Lo ammettono entrambi. Ma con le sue parole Lavinia ha aperto il suo cuore ad Alessio che prima di prenderla fra le sue braccia ha fatto una precisazione. «Il nostro percorso non è stato fatto di tanti alti e bassi. Sono stati 7 mesi di litigi, incomprensioni e tasselli mancati. Quando mi fu fatta una domanda ho detto che da qui sarei uscito con la persona con cui mi sarei fidanzato. Quindi, vuoi essere la mia fidanzata?». E poi è subito scattato il bacio. Tutto è bene quel che finisce bene.