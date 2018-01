Uomini e Donne, le nuove puntate lunedì. A fine gennaio l'esordio di Mariano Catanzaro

Venerdì 5 Gennaio 2018, 16:39 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2018 19:34

Si riaccende il pomeriggio di Canale 5: lunedìil nuovo appuntamento con “. Il programma leader del pomeriggio con oltre 3 milioni medi di telespettatori pari ad una share media del 22%, torna con le sue due tipologie di trono:dove i giovani protagonisti cercano il grande amore e trono over che facilita le relazioni tra persone adulte.ad oggi siedono in studio quattro tronisti:26 anni, torinese, consulente assicurativo;, 19 anni, nata a Pozzuoli (NA) da madre iraniana e padre napoletano;, 21 anni, nata a Isernia (IS), studentessa universitaria e Nicolò Brigante, 23 anni, imprenditore catanese.A fine gennaio esordisce unil 24enne partenopeoex corteggiatore dicheha partecipato anche alla terza stagione della web serie, ideata da Lory del Santo,oltre agli amatissimi, immancabili gli opinionistiL’appuntamento quotidiano con il talk show è dal lunedì al venerdì alle 14.45.