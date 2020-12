Uomini e donne, Salvatore Angelucci di nuovo single: «Ecco perché è finita con Alessandra Gallocchio»

Salvatore Angelucci e Alessandra Gallocchio si sono detti addio. E’ stato proprio Salvatore Angelucci, ex tronista di “Uomini e donne” ed ex di Karina Cascella a confermare le voci che ormai giravano da tempo sulla fine della sua relazione.

Salvatore Angelucci ha utilizzato il suo account Instagram per dare (o meglio confermare) la notizia. Alla domanda di un fan sul Instagram che gli chiedeva “Perché è finita fra te e Alessandra?”, Salvatore Angelucci, ex tronista di "Uomini e donne" oggi deejay, ha risposto: “Ok… Io e Ale ci siamo lasciati perchè abbiamo avuto una forte crisi come tutte le coppie di questo mondo… sicuramente non dovuta alle cose che ho letto!”.

Salvatore, finita la sua relazione, ha voluto quindi specificare che la causa non è legata, come volevano le numerosi voci di corridoio, ai tradimenti della sua ex Alessandra, ma a una più semplice “forte crisi di coppia”.

