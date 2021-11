Uomini e Donne, Isabella Ricci lascia lo studio con Fabio Mantovani: stop alle crtiche? Le indiscrezioni

L'acerrima nemica di Gemma Galgani lascerà il programma. Ebbene sì, Isabella Ricci lascerà la poltrona di Uomini e Donne, ma non lo farà da sola ma con Fabio. L'elegante dama ha deciso di vivere la sua relazione fuori dal programma di Maria De Filippi. Trovano conferma quindi le parole di isabella che da qualche settimana dice di essere molto coinvolta e aveva dichiarato anche che se la conoscenza fosse proseguita così le avrebbe abbandonato lo studio. Detto, fatto. Questo secondo le indiscrezioni che circolano in rete. Così nel giro di pochi giorni il salotto di Queen Maria si troverà privato di due importanti protagnisti degli ultimi mesi. Marcello Messina e Isabella escono, entrambi felici e fidanzati. L'ex di Ida ha lasciato il programma ieri dicendo di aver conosciuto una donna fuori. «Mi ha detto mi prenderò cura io di te da ora in poi», commosso Marcello racconta questo al centro dello studio. Ovviamente i dubbi a queste dichiarazioni sono stati molti. Ma d'altronde quando si entra nelle dinamiche del "gioco" si sa che le critiche sono all'ordine del giorno. Marcello non ha mai convinto troppo ma a lui poco interessa e con educazione saluta e ringrazia la padrona di casa.

APPROFONDIMENTI TALK SHOW Uomini e donne, assente Gemma Galgani e vicina all'addio... CAPITOLO CHIUSO U&D, Giorgio Manetti single: «Ritorno con Gemma Galgani... L'ADDIO U&D, Diego Tavani rompe il silenzio: «La verità...

Uomini e Donne, Gemma Galgani positiva al Covid si collega da casa: la reazione di Tina Cipollari

Uomini e Donne, Isabella lascia lo studio

Stessa cosa, dalle indiscrezioni, farà Isabella Ricci. Per lei sono 3 i diti puntati. Gianni Sperti, Armando Incarnato e ovviamente Gemma Galgani non le credono e sono convinti che la dama sia nel programma non per trovare l'amore quanto per sponsarizzare i vestiti del suo guardaroba. Una pagina Instagram aperta mentre era seduta sulla sedia di Uomini e Donne da parte della Ricci hanno poi alimentato le accuse. Ma mentre i 3 opinionisti (perchè diciamocelo pure Armando e Gemma ormai sembrano più opinionisti che persone in cerca d'amore) erano a caccia di metodi di pagamento, fatture e scontrini di isabella è stata lei a trovare il bottino: Fabio. Finiranno le critiche?

Le anticipazioni

A svelare le anticipazioni ci ha pensato il fedelissimo del programma Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina Instagram. «Isabella è andata via con Fabio», questo il contenuto della storia. Ora per Gemma e Armando la vita si fa dura e dovranno cercarsi un nuovo bersaglio.