Uomini e donne, lutto per Luigi Mastroianni: «Sono morti due amici»

Dal suo account Instagrampiange la scomparsa di due amici. L’ex protagonista di “”, programma condotto da Maria De Filippi, ha deciso di condividere dal social delle stories in cui ha raccontato ai fan il suoLuigi è originario di Palagonia, un paese in provincia di Catania, ed è lì che ha avuto luogo la tragedia: “Io vengo da Palagonia . Dico che sono di Catania, ma in realtà sono un ragazzo di paese – ha fatto sapere da Instagram - Spesso dico Catania, per semplificare il tutto. Sono venuto a conoscenza che oggi, a distanza di otto ore, sono morti due miei concittadini, due miei amici, diciamo persone che conosco. Essendo di zona conosco tutti…”.Non manca un appello affinché non succeda più: “Sono morti un ragazzo di 17 anni e uno di 22. Uno è morto stanotte, sbattendo contro un muro con la macchina con degli amici al rientro da un locale. E l’altro è morto oggi pomeriggio, mentre faceva un giro in moto o in motorino. Mi fa rabbia, mi fa rabbia perché ci sta tutto… il bicchiere, il divertimento, l’euforia per l’età… Però non si può morire a 17 e a 22 anni per queste cazzzat*”.