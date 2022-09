Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi in crisi? Nell'estate della rottura tra una delle coppie più amate dallo showbiz nazionale, quella composta da Francesco Totti e Ilary Blasi, si sono susseguiti i rumors di una rottura anche tra i due ballerini il cui amore dura da oltre 35 anni (il matrimonio nel 1987) ed è stato coronato dalla nascita della figlia Maria, nel 2013.

Carmen Russo a Oggi è un altro giorno, le lacrime per Raffaella Carrà: «Così la aiutavo con i molestatori»

A togliere ogni dubbio sulle voci circolate, ci ha pensato la diretta interessata. Carmen Russo, in un'intervista al settimanale Nuovo, ha risposto così alla domanda su una crisi con Enzo Paolo: «Posso solo smentire! Ormai sono abituata a queste notizie, che escono per sorprendere il pubblico».

Ma dopo una dichiarazione del genere, è lecita la curiosità nel conoscere il loro segreto per far durare una relazione così a lungo e con tanto trasporto reciproco: «Sono il rispetto e la stima reciproci. Non devono mancare neanche la passione, il divertimento e gli interessi comuni…».