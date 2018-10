Valeria Marini nel cast di Uomini e Donne: sarà la «consigliera» di Ivan Gonzalez

LEGGI ANCHE

Mercoledì 31 Ottobre 2018, 13:05 - Ultimo aggiornamento: 31-10-2018 13:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

è pronta a sbarcare a "". La showgirl affiancherà il nuovo tronista- suo tentatore a "Temptation Island Vip" - in qualità di consigliera nella trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi. Oltre allo spagnolo, "Uomini e Donne" dà il benevenuto sul "trono classico" anche ad, reduce anche lui dall'esperienza sull'isola dei tentatori.Valeria Marini, inoltre, ricoprirà l'inedito ruolo di party planner: sarà lei, infatti, a organizzare le feste di fidanzamento dei nuovi tronisti, scegliendo location, invitati, musica e così via. Altra interessante novità è la durata dei due nuovi troni: entrambi dovranno scegliere la loro nuova partner entro una data pretabilita, con ogni probabilità febbraio. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per rendere "stellare" il nuovo trono di "Uomini e Donne".