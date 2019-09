Uomini e Donne, scoppia un'altra coppia: Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino si sono lasciati. Ecco i motivi

Martedì 24 Settembre 2019, 18:58 - Ultimo aggiornamento: 24-09-2019 19:11

Scoppia un’altra coppia nata sotto i riflettori di “”, dating show condotto da Maria De Filippi, quella formata nel trono classico da, con la corteggiatrice che ha dato l’annuncio ai fan dal suo profilo Instagram.Mentre infatti tutti pensavano che stesse raggiungendo il fidanzato ex tronista in Spagna, Sonia ha spiegato come stavano realmente le cose: “Sono sempre stata una persona corretta e ringrazio tutti voi, per il sostegno e l’affetto dimostrato – ha comunicato dal social - Ultimamente leggo tanti vostri messaggi sul mio rapporto con Ivan. È chiaro ed evidente a tutti che purtroppo il nostro rapporto è cambiato”.La Pattarino ha poi aggiunto: “Non si può continuare a lottare e sperare di cambiare le cose, quando in realtà stavano cambiando solo noi. I piloti hanno preso due rotte diverse, il nostro viaggio insieme è giunto al termine. Si ama e si perde… È la vita… Anche se non è facile e fa male all’anima, bisogna abituarsi al cambiamento”.Per ora Ivan Gonzales non ha dato risposta sui social, mentre Sonia chiede “solo del rispetto… Mettete sempre il cuore al primo posto”