Veronica Gentili sbarca a Le Iene al posto di Belen, chi è la giornalista? La carriera da attrice, il fidanzato e Instagram

Veronica Gentili a Le Iene al posto di Belen Rodriguez. A Mediaset, c'è aria di novità, Pier Silvio Berlusconi abbandona il trash e cambia tutto. Tra addii e arrivederci, il Biscione presenta i nuovi palinsesti per la stagione televisiva del 2023 e balzano all'occhio tante novità. Vediamo dunque chi è Veronica Gentili.

Veronica Gentili, gli studi

Veronica Gentili nasce a Roma il 9 luglio 1982 (ha 41 anni) è una giornalista, conduttrice televisiva e attrice italiana. Figlia dell'avvocato Giuseppe Gentili e della gallerista Netta Vespignani, venuta a mancare il 31 marzo 2021, Veronica dopo gli studi classici presso il Liceo ginnasio statale Terenzio Mamiani si diploma all'Accademia nazionale d'arte drammatica Silvio D'Amico nel 2006. Il 9 agosto dello stesso anno ha debuttato sia come attrice che come sceneggiatrice e regista al Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti con l'Otello di William Shakespeare nella versione tradotta da Salvatore Quasimodo.

Da attrice a giornalista

Dal 2006 al 2013 oltre al teatro è stata nei cast di 16 tra lungometraggi, corti, fiction e serie televisive. Come attrice ha recitato nel film Come te nessuno mai di Gabriele Muccino. Nel 2015 è diventata giornalista pubblicista e ha iniziato a scrivere sul Fatto Quotidiano curando un blog. E’ poi diventata ospite fissa di alcuni talk show quali La gabbia, L’aria che tira e Coffee Break su La7. Dal 2018 ha cominciato a ricoprire il ruolo di co-conduttrice del programma Stasera Italia in onda su Rete 4 per poi presentare Stasera Italia Weekend nei fine settimana.

Vita privata: il fidanzato

Molto riservata circa la sua vita privata, della sua situazione sentimentale sappiamo soltanto che da sette anni è fidanzata con Massimo che lavora nel cinema come sceneggiatore. La giornalista non ha figli. I due vivono insieme, anche se non è nota la località. «Massimo è fantastico, io non sono una donna di casa – ha confidato Veronica a Tv Sorrisi e Canzoni – ci pensa lui a fare la spesa e a cucinare è bravissimo! Trippa, lasagne con carciofi e scamorza ecc…me lo sono scelto bene!», ha dichiarato la Gentili, a riprova di una vita semplice e spontanea

Instagram

Veronica Gentili è una persona molto riservata sulla sua vita privata. Solo attraverso il suo profilo Instagram (@veronicagentili), che conta più di 200mila follower, è possibile carpire alcuni dettagli sulla sua quotidianità e i suoi amati gatti. Veronica Gentili è molto attiva su Instagram, dove condivide aggiornamenti sulla sua attività professionale e momenti della sua vita quotidiana.

L'annuncio de Le Iene

I nuovi palinsesti Mediaset sono usciti e il programma di Neri parenti , Le Iene dà il benvenuto alla nuova conduttrice. «Diamo il benvenuto a Veronica Gentili che dal prossimo autunno sarà la nuova conduttrice de Le Iene con Max Angioni! Mandiamo un abbraccio a Belen che è stata con noi nelle ultime stagioni conducendo con grande professionalità e generosità il nostro programma.