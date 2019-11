X Factor 2019, le assegnazioni: è tempo di inediti. Ospiti ​Mahmood e Gemitaiz & MadMan. Puntata decisiva e attesa per la carriera dei giovani cantanti, che fanno ufficialmente il loro esordio nel mercato discografico italiano. Giovedì 21 novembre alle ore 21.15, su Sky e Now tv, c’è il quinto appuntamento con X Factor 2019, il talent di Sky prodotto da Fremantle, che culmina nella presentazione degli inediti dei ragazzi ancora in gara.

Un vero momento di svolta per i concorrenti di X Factor 2019 che, ora più che mai, devono conquistare pubblico e giudici per poter continuare il proprio percorso nel talent, con l’obiettivo di raggiungere la finale prevista al Mediolanum Forum di Assago il prossimo 12 dicembre, quando il padrone di casa Alessandro Cattelan incoronerà il vincitore di questa edizione.

Ma è un momento decisivo anche per gli stessi giudici, che arrivano a questo scoglio fondamentale con una situazione piuttosto equilibrata: due cantanti in gara a testa, infatti, per Mara Maionchi (che schiera, tra gli Over, Eugenio Campagna e Nicola Cavallaro), Samuel (con i suoi Gruppi Booda e Sierra) e Sfera Ebbasta (con le Under Donne Giordana Petralia e Sofia Tornambene), solo uno, invece, per gli Under Uomini di Malika Ayane (Davide Rossi). Ospiti di questa settimana sono Mahmood e Gemitaiz & MadMan.​

GLI INEDITI

I Booda - favoriti alla vittoria dai bookmaker insieme a Eugenio Campagna, con quota Stanleybet.it a 2,75 - propongono Elefante, scritto e musicato da loro insieme a Samuel, Davide Napoleone e Alessandro Bavo;

Davide Rossi, che si esibisce sulle note del brano Glum, i cui autori di testo e musica sono Roberto Vernetti e Michele Clivati;

Eugenio Campagna, che canta Cornflakes, pezzo di cui firma musica e testo;

Giordana Petralia, che entra nel mercato discografico con il brano Chasing Paper scritto, tra gli altri, da Sia;

Nicola Cavallaro, che all’X Factor Dome canta Like I Could, tra i cui autori c’è Tom Walker;

la Sierra, che propone Enfasi, la canzone che avevano già presentato sul palco delle Audition, a Torino;

Sofia Tornambene, con A domani per sempre, lo stesso brano con cui si era fatta conoscere già nella prima fase di selezione.

Quinto appuntamento anche per Extra Factor, il late night show guidato da Pilar Fogliati e dal suo compagno di viaggio Achille Lauro. Quest’ultimo racconterà, nella sua rubrica settimanale Al Confidential, le impressioni dei ragazzi sul percorso che stanno facendo, le loro emozioni e i loro timori della settimana appena trascorsa.

