X-Factor, stasera la Finale: superospiti i Pinguini Tattici Nucleari e i Meduza. Ecco dove vederla (anche in chiaro)

Stasera in tv Oggi, Sky e Tv8 (quindi anche in chiaro) trasmettono la finalissima di “X Factor 2022”. Beatrice Quinta della squadra di Dargen D’Amico, Linda di Fedez, Santi Francesi di Rkomi e Tropea di Ambra Angiolini: i quattro finalisti (con i loro tutor) sono pronti. «Sarà una grande festa», questo quello che si è sentito ripetere alla conferenza stampa di due giorni fa. E stasera lo show andrà in onda alle 21.15 dal palco Mediolanum Forum di Assago. I quattro giudici sono in equilibrio perfetto visto che arrivano tutti con un concorrente ciascuno. Francesca Michielin conduce la serata e gli ospiti di questo ultimo appuntamento per l'edizione 2022 di X-Factor sono i Pinguini Tattici Nucleari che da pochi giorni hanno pubblicato il loro nuovo lavoro discografico, dal titolo “Fake News”.

X Factor, tutto pronto per la finale: Beatrice Quinta, Linda, Santi Francesi e Tropea, chi vincerà? «Comunque sarà una grande festa»

X-Factor, stasera la finale: le anticipazioni

La sfida sarà strutturata in 3 manche che vedono, al termine di ciascuna, l’eliminazione di un concorrente. Il primo step è quello dei duetti, saranno ovviamente 4. E per questo duello Francesca Michielin abbandonerà i panni da conduttrice per tornare a cantare. La seconda manche è il “Best Of”, che vede tre concorrenti esibirsi in un medley di canzoni che hanno presentato nel corso delle ultime settimane. L’ultimo manche, la Finale, tutta dedicata agli inediti dei due rimasti in gara. Sarà il pubblico, come sempre, tramite televoto a decretare il vincitore di questa sedicesima edizione di “X Factor”.

X-Factor, Michielin dice no a Sanremo, Fedez si all'anno prossimo

Gli ospiti

Una serata ricca di adrenalina quella di X Factor: la Finale, che verrà allegerita dalle esibizioni di tutti e quattro i giudici e di Francesca, con una serie di performance speciali pensate per il palco della Finale. Fedez presenterà in anteprima il suo nuovo singolo dal titolo Crisi di Stato, in uscita la sera stessa, a mezzanotte. Tra gli altri anche i Meduza, il gruppo house italiano che con la canzone “Piece of Your Heart” ha raggiunto nel 2019 un successo planetario, saranno ospiti.

Dove vederla

Dove vedere X Factor 2022 (8 dicembre 2022) La finalissima di X Factor va in onda oggi, 8 dicembre, su Sky Uno (canale 108 di Sky) e su Tv8 a partire dalle 21.15. Il programma è inoltre visibile in live streaming su Now Tv (per gli abbonati al servizio) - e on demand su Sky Go.