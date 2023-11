X Factor, Morgan attacca Angelica: «L'inedito prodotto da Simonetta, uno della cricca»

Come Davide contro Golia, Morgan continua la sua lotta in solitaria contro X Factor e la cricca. Dopo la bordata sugli Stunt Pilot (gruppo in gara con Dargen D’Amico), dove ha segnalato che Zo Vivaldi avrebbe lavorato per Fedez, mette in evidenza chi sono gli autori dell'inedito di Angelica Bove.

X Factor, Morgan tuona contro l'inedito di Angelica «Spudoratissima, l'autore fa parte della cricca» e parla di Striscia e del Codacons «licenziamento Anticostituzionale»

«Connessioni tra autori/produttori? Chi è tutta sta gente? Spudoratissimi l’inedito di Angelica firmato da Simonetta, il famoso autore della “cricca” , quello del brano di Annalisa e di molti altri loro dischi». È questa la sveglia di Morgan nella chat che su Whatsapp con i giornalisti dal titolo Rassegna stampa.

Ieri aveva parlato degli Stunt Pilot «A quanto pare il cantante è un collaboratore di Fedez. È un professionista e non un giovane talento.

Ma X Factor non dovrebbe essere un talent per emergenti e non per professionisti? Se l’avessi saputo avrei detto a Tony Hadley di iscriversi, con la voce che ha avrebbe sicuramente vinto!»