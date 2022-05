A Saviano la giornata dello sport con gli atleti della Polizia di Stato

Sport, cultura e prevenzione: una giornata dedicata al benessere del corpo e della mente quella che si terrà domani a Saviano con la collaborazione delle associazioni del territorio.

La Giornata dello Sport vedrà anche la partecipazione degli atleti della sezione Judo delle Fiamme Oro della Polizia di Stato di Napoli, che illustreranno le attività svolte in campo nazionale ed internazionale e parleranno dell’importanza dello sport non solo a livello agonistico. In particolare saranno presenti, accompagnati dal tecnico e direttore tecnico della nazionale Italiana Universitaria Massimo Parlati, gli atleti Gennaro Pirelli, campione europeo under 23 e campione italiano assoluto 90 kg; Luigi Centracchio, bronzo ai campionati del mondo under 21 e campione italiano under 21; Manuel Parlati, pluiricampione italiano under 18 e bronzo al European Cup di Coimbra Portogallo under 21 60 kg, e in assoluto ad oggi il poliziotto più giovane d’Italia. Nel corso della manifestazione, organizzata dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Vincenzo Simonelli con la consulta cittadina dello Sport saranno premiati alcuni degli atleti locali che si sono distinti in gare nazionali e internazionali. Sarà inoltre presente una pattuglia della Polizia Stradale di Napoli con l'etilometro per l'educazione alla guida.