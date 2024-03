Antica Distilleria Petrone, partnership con la polizia di Stato per famiglie degli agenti con figli affetti da patologie gravi

L'inizio del 2024, per Antica Distilleria Petrone, è all’insegna della solidarietà grazie alla consolidata partnership con la Polizia di Stato. Il 6 marzo, presso la sede aziendale, si è tenuta la cerimonia di consegna dell'assegno in presenza del prefetto Giuseppe Castaldo e del questore Andrea Grassi, Domenico Cerbone, Annarita Gifuni e Emiliano Alivernini per ufficio relazioni esterne, cerimoniale e studi storici.

Il Ceo Andrea Petrone ha consegnato l'assegno al direttore del Fondo Assistenza della Polizia di Stato, Serafina Fascina. Parte del ricavato delle vendite dei prodotti, 2000 euro, realizzati in collaborazione con il Marchio Polizia è stato devoluto al Piano di Assistenza della Polizia «Marco Valerio», il quale si occupa di supportare le famiglie dei poliziotti con figli affetti da gravi patologie.

L'azienda, da sempre radicata nel territorio e profondamente legata alla comunità che la ospita, considera il benessere di quest'ultima uno dei suoi valori fondamentali.

Attraverso iniziative come questa, siamo orgogliosi di offrire un modesto contributo alla promozione del reciproco supporto e alla costruzione di un tessuto sociale più solidale e inclusivo.

La cerimonia del 6 marzo rappresenta dunque solo un momento tangibile di un impegno continuo e duraturo nel tempo, finalizzato a creare un impatto positivo sulle vite di coloro che necessitano di sostegno e solidarietà.