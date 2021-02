Scardinare la porta di Enrico Caruso sarà un’impresa. Ritorna alla Scandone l’ex portiere del Posillipo e ritrova da avversario Mauro Occhiello, il tecnico con il quale vinse l’Euro Cup nel 2015. Aktis Acquachiara-Dmg Nuoto Catania è il lunch match delle ore 13. A Fuorigrotta sbarca la capolista, dopo le vittorie conseguite ai danni di Muri Antichi (15-11) e Cus Unime (10-20). Etnei ostacolo impegnativo per i biancazzurri.

«Conosciamo il valore dei nostri avversari e sappiamo di essere alla vigilia della partita, forse, più difficile del campionato, al cospetto di una squadra che punta al salto di categoria», spiega il mancino Matteo Aiello. «Non partiamo certamente favoriti ma la nostra compagine non molla mai e gioca fino all’ultimo respiro», ammette l’attaccante classe 1995. «Siamo intenzionati a cancellare la brutta sconfitta rimediata lo scorso anno alla Scuderi», afferma alla vigilia il numero 8.

Dovranno sfoderare una grande prestazione capitan Vincenzo Tozzi e compagni, per acciuffare l’intera posta in palio. «Affrontiamo una formazione attrezzata per salire in serie A1, con un sistema di gioco collaudato. I risultati delle prime due giornate parlano chiaro. Sappiamo bene che dobbiamo rasentare la perfezione e concedere il meno possibile», dichiara l'allenatore acquachiarino. Infortunati Manuel Occhiello e Daniele De Gregorio. «Due assenze pesanti: atleti molto rapidi che fanno delle ripartenze una delle migliori armi». Esordio in prima squadra per il 17enne Fabio Angelone. «In rosa tre atleti del settore giovanile molto interessanti, quali Piero Musacchio e Mattia Rocchino», segnala Occhiello. A dirigere l’incontro gli arbitri Massimo Calabrò e Antonio Guarracino, delegato Fin Filippo Massimo Gomez.

Ultimo aggiornamento: 21:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA