«Possiamo scalare le pareti dell'inferno un centimetro alla volta». Il mancino Matteo Aiello cita via social la frase di Al Pacino, proferita nel discorso finale in «Ogni maledetta domenica». E allega un quadrifoglio. Scaramanzia e cinematografia. Ci credono capitan Ciro Alvino e compagni, desiderosi di risalire la china, dopo il prezioso pareggio maturato a Civitavecchia a fil di sirena. Giocheranno all’ultimo respiro i ragazzi di Walter Fasano, mettendo da parte la classifica e battendo il tasto dell’orgoglio. La 20esima giornata di serie A2 propone Aktis Acquachiara-Vela Nuoto Ancona domani pomeriggio (ore 15) alla Scandone.

«Siamo rientrati all'una e mezza e ci siamo allenati nella giornata di ieri a Fuorigrotta», racconta il tecnico salernitano. «Domani scenderà in acqua la stessa formazione che ha pareggiato 9-9 mercoledì a Civitavecchia», avverte il coach acquachiarino. «Giocare ogni tre giorni sicuramente non aiuta». E’ quanto prevede il calendario del girone Sud.

Ritmi serrati. «Oggi rifinitura». Daniele De Gregorio e soci pronti a far valere le ragioni dei partenopei tra le mura amiche e non solo. «Saremo concentrati, consapevoli di affrontare una compagine forte, organizzata e ben allenata. I marchigiani giocano insieme da tanti anni e stanno facendo degli ottimi campionati», ricorda Fasano. «Abbiamo voglia di iniziare una striscia positiva di risultati e ci proveremo», auspica fiducioso il classe 1977. Compito non facile ma non impossibile per l'Aktis Acquachiara (nella foto di Gianluca Madonna). Il ritrovato entusiasmo (che può fare la differenza) l’arma in più dei napoletani.