Anouk Campione d'Italia offshore Il Savoia si tinge di tricolore

Il Reale Yacht Club Canottieri Savoia si conferma ai vertici della grande vela. Dopo il secondo posto di Blue Oyster dell’armatore Luca Scoppa alla Maxi Yacht Rolex Cup di Porto Cervo, arriva il successo di Anouk, il Solaris 47 dell’armatore Antonio Bavasso, al Campionato Italiano Offshore Classe A 2021.

Una vittoria di prestigio per l’avvocato italiano che vive a Londra, e che in soli due anni (dalla prima regata, Palermo-Montecarlo 2019) ha fatto enormi passi in avanti.

Merito di un equipaggio collaudato, formato da nove velisti e guidato da Bavasso insieme allo skipper Roberto Ferrarese, “l’anima di questo progetto, una pedina fondamentale e un amico”, dice l’avvocato che difende i colori bianco blu del Circolo Savoia. “Ora non intendiamo fermarci qui, vogliamo rendere la barca sempre più performante e competitiva per le regate internazionali”.

“Congratulazioni all’avvocato Antonio Bavasso e a tutto il team di Anouk. In pochi mesi e superando anche le difficoltà legate alla pandemia sono stati in grado di imporsi sulla scena nazionale”, afferma Fabrizio Cattaneo della Volta, presidente del RYCC Savoia. “Uno scafo forte e anche tra i più belli visti in regata, che con il suo successo dà una grande spinta alla vela napoletana. Da presidente, non posso che essere orgoglioso di un Circolo che porta successi dalle classi giovanili fino alle regate nazionali e internazionali più famose del mondo”.

Il Campionato Italiano Offshore ha visto le migliori imbarcazioni ORC regatare nelle location del circuito per conquistare gli ambiti premi. Un percorso lungo 13 prove, che sta trovando sempre più consenso tra gli amanti dell’altura offshore sia in equipaggio che nei X2. I team si sono sfidati nelle acque di tutta Italia nel corso di regate di grande prestigio e tradizione: dalla 151 Miglia alla Tre Golfi passando per la Palermo-Montecarlo, per un format affascinante e dal futuro assicurato.