Lorenzo Musetti mette il turbo e batte Feliciano Lopez in due set: all'Atp Barcellona, l'azzurro si è imposto sullo spagnolo per 6-4 6-3. Il match è durato un'ora e 10 minuti. Bene anche Ramos-Vinolas, che si è imposto sul danese Holger Rune al terzo set: a Barcellona finisce 6-7, 6-1 e 7-6.

Atp Montecarlo, Musetti eliminato al primo turno. L'azzurro cede a Karatsev per 6-3, 6-4

Male, invece, Davidovich Fokina, che ha affrontato il kazako Bublik: il punteggio finale è di 2-6, 7-5 e 6-2 a favore del kazazo. In campo anche l'altoatesino Jannik Sinner, che è il favorito nell'incontro con il bielorusso Egor Gerasimov, che al momento si piazza al 77° posto del ranking mondiale.