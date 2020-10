Non più Carpisa Yamamay ma B-Personal Acquachiara. Nuovo sponsor tecnico per il club presieduto da Franco Porzio. «Doveroso ringraziare il Gruppo Carpisa-Yamamay, che con il suo brand Jaked ci ha affiancato in questi anni», ha spiegato il patron biancazzurro. «Do il benvenuto a B-Personal e a Giancarlo Bosso nella famiglia Acquachiara. Oltre a garantire uno standard di qualità assoluto, l'azienda campana, che negli ultimi anni è cresciuta tantissimo nel settore degli sport acquatici, dimostra serietà, assicurando un customer service di eccellenza».



Novità per la prossima stagione. Le calottine di capitan Vincenzo Tozzi e compagni saranno diversamente logate. Oltre alle forniture tecniche relative alle squadre senior e junior dei settori nuoto, pallanuoto e nuoto agonistico, sono previste azioni congiunte di sviluppo del marchio e del merchandising.



Entusiasta Giancarlo Bosso. «Essere sponsor tecnico dell’Acquachiara è motivo di grande soddisfazione. Trovare l’accordo con Franco Porzio è stato molto semplice. Il presidente in questi anni ha dimostrato di essere un grande imprenditore, ha investito e continua ad investire nel nuoto e nella pallanuoto ed il ruolo sociale della sua società sul territorio dimostra quanto sia legato a Napoli e alla Campania. Nella pallanuoto, in particolare, è riuscito a dare un senso di identità e appartenenza molto forte a giocatori e tifosi. Ritengo che l’Acquachiara sia la squadra più seguita, nonostante la concorrenza sportiva di circoli storici».



Nuova avventura per la B-Personal, che «da anni prosegue la sua scalata nella pallanuoto». Non solo serie A1 ma anche A2. «Siamo diventati un punto di riferimento per la qualità e la grafica dei nostri prodotti. Per le formazioni maschili e femminili dell’Acquachiara, abbiamo già predisposto linee e colori molto accattivanti e abbiamo sottoposto il tutto alla valutazione e alla scelta definitiva del club. Non voglio anticipare nulla, ma posso dire che vestendo B-Personal, i giocatori a bordo vasca avranno la stessa eleganza che Franco Porzio, con la sua classe cristallina, mostrava in acqua quando giocava», ha così concluso Bosso. © RIPRODUZIONE RISERVATA