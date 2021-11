Colore a tutto spiano: è la nuova collezione di Carpisa per Natale

Una collezione creata apposta per Natale: l'ha ideata Carpisa, brand particolarmente attento a proporre l’accessorio giusto da abbinare ad ogni look in vista delle prossime festività. Del resto, mai come quest'anno c'è voglia di festeggiare con gli amici, sfoggiando le mise più colorate e ricercate.

Ed ecco allora baguette in stampa coccodrillo, borse a tracolla e a mano, hobo bag con pattern pied de poule, borse a mano con pratica pochette interna in tessuto tartan, dalle linee eleganti e raffinate, ma anche pattine e cartelle per un utilizzo quotidiano durante il periodo delle festività, per chi è alla ricerca di capienza e praticità, dall’ufficio all’aperitivo di Natale.

A questi modelli più natalizi, si aggiunge la linea Ada che riporta il nuovo monogram stampato all over su tutti i modelli nella doppia variante colore rosso/rosa antico e nero/rosa antico.

Per chi è alla ricerca di un accessorio più prezioso Carpisa propone anche tre linee realizzate in vera pelle nelle tre varianti colore nero, malva e nude: il regalo giusto da donare ma anche da commissionare.

Un accessorio che accenda il look è invece un pezzo della linea Lorena in matelassé, la lavorazione trapuntata per eccellenza che rende le borse morbide e di tendenza. L’effetto cangiante, le chiusure metalliche e i dettagli in catena dorati arricchiscono questi modelli – beauty bag e zaino - rendendoli glamour e versatili per un look da giorno come sera. Sono disponibili in grigio silver, viola e azzurro.

Carpisa propone anche una linea di mini bag Andromeda, modello a tracolla con portamoneta abbinato nello stesso colore - in stampa lucertola, nelle varianti biscotto, rosso, nero, curry e rosa cipria e una linea di secchielli a tracolla ispirati ai necessaire da viaggio dal gusto femminile e romantico in tessuto chevron, in tessuto check, in materiale effetto naplak e in materiale granato in sei varianti colore.

Da non perdere infine la linea d’ispirazione tapestry in broccato jaquard con una proposta che si articola su vari modelli dal gusto ricercato e prezioso (in 6 varianti tessili): perfette per dare un twist anche al look più basic. Zaini, tracolle e shopper sono interamente realizzati con fibre naturali.