Green pass, il manager di Yamamay e Carpisa protesta: «Ipermercati senza controlli, distribuzione vessata»

«Ipermercati e Supermercati sono realtà che, sin dall’inizio della pandemia, hanno dato luogo ad assembramenti non controllati e autorizzati, eppure ancora oggi che si stringono le maglie sfuggono ancora una volta a qualunque controllo preventivo. Non saranno sottoposti all’obbligo di contingentare gli accessi verificando la validità del green pass per chi entra pur avendo personale e accessi da dedicare integralmente a questa attività.» queste sono le parole di Gianluigi Cimmino, Ceo di Yamamay e Carpisa.

«Questa situazione persiste e si aggrava: nonostante tutto il resto della distribuzione da più di due anni garantisce la sicurezza della propria clientela, sostenendo costi e prevedendo attività dedicate, solo noi saremo sottoposti all’ennesima vessazione. Chi pagherà i controlli? Di quanto caleranno i già ridottissimi flussi di clienti? Se queste sono le premesse, avremo un altro anno disastroso: profitti record per la grande distribuzione e le piattaforme e-commerce e, al contrario, milioni di saracinesche chiuse» ha concluso Cimmino in una nota.