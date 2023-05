Scudetto Napoli, Di Lorenzo... se ne va con la valigia tricolore

Carpisa celebra la vittoria dello scudetto messa a segno dal Calcio Napoli con una collaborazione che ha come protagonista il capitano della squadra fresca vincitrice dello scudetto: Giovanni Di Lorenzo. Il difensore è stato scelto come nuovo ambassador del brand. Ad unire il calciatore a Carpisa è l’amore per questo sport, per il nostro Paese e per Napoli, la città dove è nata Carpisa.

«La collaborazione con Giovanni Di Lorenzo e con il Napoli si inserisce in un percorso più ampio che vede i brand del nostro gruppo - Yamamay e Carpisa - da sempre legati al mondo dello sport. Meno di un mese fa Yamamay ha scelto altri tre campioni del Napoli - Juan Jesus, Giovanni Simeone e Piotr Zielinski - per la campagna underwear della linea man. Chiedere a Giovanni di diventare ambassador delle valigie best seller Go Tech+ di Carpisa è stata la naturale evoluzione di questa nostra connessione e affinità con il mondo sportivo. Giovanni è un grande campione, lui e la sua squadra si meritano tutto quello che hanno raggiunto, noi siamo felicissimi sia come imprenditori che come tifosi: poter unire una scelta di business ad una passione personale è ancora più vincente», dice il Ceo di Carpisa Gianluigi Cimmino.