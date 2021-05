Berrettini soffre ma alla fine "mata" Garin e va in semifinale a Madrid

Non senza qualche sofferenza di troppo, Matteo Berrettini è in semifinale del «Mutua Madrid Open», terzo Masters 1000 stagionale. Nei quarti ha battuto in tre set (5-7, 6-3, 6-0) il cileno Cristian Garin, n.25 del ranking ATP. Diversi passaggi a vuoto hanno complicato il match di Berrettini, soprattutto tra la fine del primo set e l'inizio del secondo. Ma anche il suo avversario ha sbagliato molto, fino al crollo nel finale, quando ha perso 11 game consecutivi. Prossimo avversario del 25enne romano, numero 10 del mondo e ottava testa di serie del torneo, sarà il norvegese Casper Ruud che ha eliminato il kazako Alexander Bublik.