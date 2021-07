Potrebbe essere una giornata storica quella del tennis italiano oggi a Wimbledon. Il numero uno azzurro Matteo Berrettini sfiderà ai quarti di finale il 20enne canadese Felix Auger-Aliassime - al primo quarto di carriera in uno Slam - per strappare un pass alle semifinali di venerdì e per siglare l'ennesimo grande record tricolore sui campi in erba inglesi.

Dopo 23 anni di nuovo un italiano nei quarti di #Wimbledon! "Io e gli altri ragazzi stiamo scrivendo la storia del tennis, è una cosa che mi riempie d'orgoglio" @MattBerrettini#stayFIT #tennis @frapaoletti pic.twitter.com/i2AyixvDUJ — Federtennis (@federtennis) July 5, 2021

A caccia di record

Con l'accesso ai quarti il romano era diventato il quinto italiano a spingersi fino a questo punto dopo Uberto De Morpurgo, Adriano Panatta, Nicola Pietrangeli e Davide Sanguinetti, l'ultimo dei quali c'era riuscito ben 23 anni fa. Ancora più datato è il primato segnato da Pietrangeli, che nel 1960 (61 anni fa) a 27 anni - Berrettini ne ha 25 - giunse addirittura alle semifinali, cedendo in 5 tiratissimi set al grande Rod Lever, non uno capitato lì per caso.

Berrettini arriva all'incontro col favore dei pronostici, soprattutto visti i suoi score sul verde nell'anno 2021. La stagione erbivora per il numero 9 al mondo è iniziata come meglio non poteva meno di dieci giorni fa, con un trionfo quasi comodo al Queen's, dove in tutto il torneo ha lasciato un solo set e solo in finale contro Cameron Norrie, poi battuto 2 a 1.

A Wimbledon, ad oggi, quasi meglio: solo una sbavatura al primo round, quando ha regalato all'argentino Guido Pella il secondo set del match, per poi annichilirlo nel terzo e nel quarto. Da lì in poi percorso che definire in discesa sarebbe quasi eufemistico: non per demeriti avversari, si intenda. Matteo ha dimostrato di avere un tennis del tutto adatto alla superficie e lo score di set vinti-persi tra secondo turno e quarti recita un palese 9-0, set in cui una sola volta è andato fino a tiebreak e in cui ha sforato le due ore di gioco di quindici minuti solo una volta contro l'olandese Van De Zandschulp. Il resto è storia, già scritta ma ancora da scrivere.