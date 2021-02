Dorothea Wierer con il 9° posto della gara individuale ha vinto la Coppa del Mondo di specialità della 15 km di Biathlon. Per l'azzurra, che due anni fa vinse il titolo assoluto, è la quarta coppa di specialità.

Ai Mondiali in Slovenia l'oro nell'individuale è andato a Davidova, atleta della Repubblica Ceca, che ha dominato la prova dei 15 km. Argento per Oeberg (0-0-1-0) a 27.9 secondi dalla vincitrice, bronzo a Tandrevold (0-1-0-0) a 1'04''. Nono posto per Dorothea Wierer (a oltre due minuti dalla vincitrice) ma è riuscita comunque a vincere la quarta coppa di specialità della sua carriera, in coabitazione con Hauser. Michela Carrara trentunesima a 3'45''7, trentottesima Lisa Vittozzi.

Ultimo aggiornamento: 15:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA