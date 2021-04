Aprile termina con Brescia-Rari Nantes Salerno. Si gioca di venerdì (ore 19.30) la quinta giornata della fase d’élite. Alla Mompiano i biancazzurri affrontano i giallorossi reduci dal pareggio interno (10-10) con l’Ortigia. Vice campioni d’Italia a punteggio pieno nel girone F, privi di Giacomo Cannella, oro alle Universiadi 2019, campani depotenziati del centroboa croato Mislav Tomasic.

«Affrontiamo una grande squadra e, al di là del risultato finale, dobbiamo cercare di proporre il nostro gioco senza commettere errori», spiega alla vigilia il tecnico Matteo Citro. In calendario penultima trasferta stagionale contro il salernitano e campione del mondo Vincenzo Dolce, ex di turno, poi il 7 maggio il match alla Zanelli con il Savona di Eduardo Campopiano, temibile attaccante mancino classe 1997 e vincitore della 30esima edizione dei Giochi universitari due anni fa. Per capitan Andrea Scotti Galletta e compagni si approssima la fine del campionato.