Mercoledì clorato alla piscina Simone Vitale. Turno infrasettimanale per la nona giornata di A1 con la sfida in programma tra giallorossi: Campolongo Hospital Rari Nantes contro Roma Nuoto (ore 20). Salernitani e capitolini appaiati a 8 punti in classifica, insieme a Savona e Florentia. «Domani ci aspetta un’altra battaglia», ammette alla vigilia il difensore Andrea Fortunato, impiegato all’occorrenza anche da attaccante. Eletto per due anni di seguito miglior giocatore delle finali under 20 B, il classe 2001 al primo anno nella massima serie.



«Il campionato che sto vivendo è sicuramente bellissimo. Mister Matteo Citro mi sta dando spazio e intendo continuare a lavorare nella speranza di aumentare il mio minutaggio in acqua. Auspico di poter dare un contributo importante alla squadra e di beneficiare della fiducia dei miei compagni». Si preannuncia un duello interessante con il napoletano, pari età e omonimo Tartaro, alla corte di Roberto Gatto. «Stiamo ingranando e siamo in un’ottima posizione, forse più vantaggiosa del previsto. Non un motivo per adagiarci ma occasione per mettere in difficoltà tutte le squadre che incontriamo nella regular season», spiega fiducioso Fortunato.



Neopromossa Salerno ben attrezzata per competere contro agguerrite avversarie, merito di una campagna acquisti lungimirante. «Non nascondo che tutte le partite disputate fin qui, eccezion fatta con le prime della classe Recco, Brescia e Sport Management, le pretendenti al titolo, sono state bellissime, combattute sino all’ultimo minuto, come ha dimostrato il gol del mio compagno Marko Elez (nella foto di Marina Carascon) che ha segnato a 3 secondi dalla fine contro il Palermo». Puntano a riscattare il ko rimediato a Siracusa capitan Scotti Galletta e soci. La retroguardia campana dovrà porre particolare attenzione all’attaccante maltese Steven Camilleri e al centrovasca clorato Vjekoslav Paskovic.



«La piscina Simone Vitale è sempre stracolma e provo emozioni indescrivibili. Sono al servizio della squadra con le mie qualità. Tanti giovani pallanuotisti sognano di giocare in A1. Per me è un trampolino di lancio e non un punto d’arrivo. Non devo mai smettere di crederci, per arrivare in Nazionale maggiore», argomenta Andrea, che già in passato ho indossato la calottina azzurra. «Ambisco all’Europeo di categoria e proverò a guadagnare un posto da titolare con dedizione e impegno. E poi il torneo ad Ostia con i ’99 contro Serbia e Malta», conclude Fortunato.



La Rari Nantes presieduta da Enrico Gallozzi, in occasione della partita con la Roma, sarà brand ambassador del logo di «Confindustria Salerno 1919 – 2019» e gli atleti indosseranno sul piano vasca la maglia del centenario. Presenzierà in tribuna Andrea Prete, presidente di Confindustria Salerno, per sottolineare la vicinanza delle aziende e l’impegno degli imprenditori nello sport.

