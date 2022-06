Canottieri, il record di Ventura: presidente per la quarta volta di fila

Achille Ventura, 62 anni, imprenditore, vicepresidente nazionale della Federmotonautica, è stato rieletto per la quarta volta consecutiva presidente del Circolo Canottieri Napoli. La rielezione di Ventura - unico candidato - è avvenuta per acclamazione da parte dei soci del sodalizio del Molosiglio.

Ventura ha dichiarato: «Sono davvero soddisfatto per la riconferma a presidente del prestigioso club della Canottieri, un risultato che mi inorgoglisce e mi dà la forza necessaria per continuare a tenere sempre alto il blasone giallorosso. Ora il mio impegno proseguirà senza soluzione di continuità, sia a livello regionale che nazionale con l’obiettivo di portare in Campania altri straordinari successi sportivi».