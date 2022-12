Check up Rari Nantes Salerno-Posillipo, mercoledì clorato alla Vitale

Mercoledì clorato. Check up Rari Nantes Salerno-Posillipo non è soltanto il turno infrasettimanale dell’ottava giornata di campionato. E’ un derby in chiave salvezza, nel quale gli ex di turno, il mancino siracusano Valentino Gallo e il difensore napoletano Zeno Bertoli, ritrovano i rossoverdi da avversari. Finalmente si torna a giocare alla piscina Simone Vitale (ore 20), dopo la chiusura avvenuta il 12 novembre e il successivo stop per il malfunzionamento delle caldaie, che ha costretto capitan Michele Luongo e compagni a tribolare non poco, tanto da disputare due turni presso l’impianto comunale di Santa Maria Capua Vetere e ad allenarsi in condizioni poco in linea con la serie A1. L’ultima partita interna risale addirittura al 22 ottobre, prima giornata di regular season contro la Pallanuoto Trieste (8-15). I giallorossi potranno contare sul sostegno del proprio pubblico dopo 45 giorni.

Si ripete una sfida già vista due volte. A Vico Equense, in occasione del Torneo Fritz Dennerlein, e poi a Fuorigrotta per la Coppa Italia. Il pareggio (8-8) consentì a capitan Paride Saccoia e soci di staccare il pass per le Final Eight, grazie alla differenza reti.

«I derby sono sempre partite dure», spiega alla vigilia il tecnico salernitano Matteo Citro. «Il Posillipo è un’ottima squadra con tanti giocatori esperti e giovani bravi», avverte il coach classe 1981. «Dobbiamo essere più concreti nelle conclusioni e fare una partita di testa e carattere», annuncia l’allenatore della Rari Nantes (nelle foto di Gianluca Madonna).

Impegno infrasettimanale. Conta di risalire la china e abbandonare l’ultima posizione in griglia la compagine di Roberto Brancaccio, che avrà a disposizione lo statunitense Benjamin Stevenson, squalificato contro gli alabardati sabato scorso, artefice del rigore decisivo trasformato a settembre contro i giallorossi. Assente l’infortunato centroboa Julien Lanfranco, colpito al volto nel corso del primo tempo della match con Trieste.

«Un derby è sempre una partita particolare, dove il fattore tecnico si collega a quello agonistico ed emotivo», osserva l’allenatore napoletano. «Dobbiamo necessariamente ripartire dall'ottima prova offerta sabato scorso contro una formazione quotata come la Pallanuoto Trieste». A 4 punti il club presieduto da Enrico Gallozzi, staccato di una lunghezza il Posillipo. «Assisteremo ad una bellissima partita all'insegna della correttezza e della sportività tra due formazioni che rappresentano con orgoglio la Campania nel campionato di serie A1», conclude Brancaccio.