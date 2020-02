Coronavirus , cancellata anche la maratona di Tokyo in calendario il prossimo primo marzo con quasi 40 mila runners al via e in arrivo da tutto il mondo.

Gli organizzatori della maratona di Tokyo hanno deciso di cancellare le iscrizioni ai maratoneti non professionisti per l'evento in programma il 1 ° marzo a causa dello scoppio del coronavirus, secondo quanto riportato dal quotidiano Tokyo Shimbun. La notizia è clamorosa. Circa 38.000 runners da ogni angolo della terra avrebbero dovuto correre all'evento, la più grande maratona del Giappone, secondo il giornale. Secondo quanto si apprende a correre saranno solo gli atleti élite, poche decine di maratoneti professionisti.



La Tokyo Marathon fa parte del circuito delle Maratone Major che comprende anche la maratona di New York ed è una delle più attese e ambite dai maratoneti di tutto il mondo.

