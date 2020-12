Lo sciatore Reggiano Giuliano Razzoli, medaglia d'oro ai giochi olimpici invernali di Vancouver, è risultato positivo al Covid. All'atleta la notizia è stata comunicata giovedì sera, riporta l'edizione locale de il Resto del Carlino, dopo che lo stesso Razzoli aveva chiesto di sottoporsi a un ulteriore controllo, accusando un lieve malessere: oltre a questo non presenta altri sintomi. Sarà quindi costretto a saltare i due slalom di inizio stagione in calendario lunedì in Alta Val Badia e il giorno dopo a Madonna di Campiglio. Un brutto regalo di compleanno per Razzoli, che ieri ha compiuto 36 anni. Razzoli si è messo in quarantena lontano dai familiari, in un appartamento a pochi chilometri dalla sua residenza abituale. «Non ho febbre, avverto solo una grande spossatezza - le parole dello slalomista riportate dal quotidiano - sono quindi abbastanza ottimista».

Ultimo aggiornamento: 15:45

