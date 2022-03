Campionati a Sant'Eusanio del Sangro brilla la rappresentativa campana

Dopo il primo successo su categorie internazionali, ecco la Fise Campania alla carica anche sulle regionali. Sull’ormai collaudato percorso di Sant’Eusanio del Sangro (Chieti) è andata in scena la prima prova del campionato regionale Abruzzo. I campani non hanno mancato l’appuntamento con buoni piazzamenti e alcuni podi in diverse categorie. Partendo dalla Debuttanti, Carmine Fezza con Cleophe si è piazzato in dodicesima posizione. In cen A 46 km 18esima posizione per Lucia Polise con Anunaki, Armando Benenato 14esimo con Hanya Naim, Pasquale Ementato con Ous al Shaqab invece 9°, Michele de Mattia con Gaudì 7° e sesti Vincenzo Soviero e Sultano By Psiche. Podio per Giovanni Marigliano 3° con Afdal e medaglia d’argento per il giovane Ferdinando Franzese che sui percorsi abruzzesi aveva vinto lo scorso anno, aggiudicandosi un invito alla President Cup Dubai. Immancabilmente anche nella più lunga di giornata, Cen B, terzo gradino del podio per il binomio campano Antonio Amabile e Albino.