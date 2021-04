Fognini squalificato a Barcellona per insulti: abbandona il torneo

Triste epigolo all'ATP 500 di Barcellona per Fabio Fognini, che nel bel mezzo della fase clou del secondo set è stato squalificato dal supervisor per verbal abuse. Forse qualche parola di troppo quindi per il numero 27 al mondo, non nuovo a questo genere di situazioni, che però questa volta ha superato il limite ammesso dalle regole ATP.

Dopo una breve discussione tra il supervisor e il giudice di linea, infatti, è stata immediata la squalifica del 33enne ligure, che ha sancito il passaggio al turno successivo dello spagnolo Bernabè Zapata Miralles. La vittoria "a tavolino" nulla toglie alla grande prestazione che il ventiquattrenne valenciano stava sfoderando, con un primo set vincente chiuso addirittura senza lasciare un singolo game al nostro Fabio.

Per Fognini, invece, non una giornata da ricordare, e salvo un timido tentativo di rimonta accennato sullo 0-2 del secondo set - da cui si è spinto per vincere 4 dei successivi cinque game - non molto altro da segnalare nel registro delle note positive.

