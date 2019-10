Simbolo dello sport legato al mare e al turismo, il campione di nuoto napoletano Mario Sanzullo, medaglia d’argento ai Mondiali 2017 e già titolare del pass per le Olimpiadi di Tokio 2020, è stato premiato a Gaeta da Mauro Zappia, commissario straordinario della Camera di Commercio di Latina, nel corso della sezione «Il mare veicolo per il turismo sportivo» (patrocinata dall'Ussi) della 5° giornata nazionale sull’Economia del Mare. «Sono orgoglioso e spero di portare sempre più in alto i colori azzurri dove ci sarà un’agguerrita concorrenza con Giorgio Paltrinieri», ha detto il campione di Massa di Somma, tesserato per le Fiamme Oro e la Canottieri Napoli.



Riconoscimenti anche per il commissario straordinario delle Universiadi Gianluca Basile, che ha auspicato che siano preservati dalle amministrazioni locali i sessanta impianti ristrutturati in occasione dell'evento, e per Oreste Varese, patron dei tuffi dalle grandi altezze a Furore, Polignano a mare e Malcesine.