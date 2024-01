Benevento, Legambiente conferma il direttivo: la leadership resta a Basile

Nella giornata di sabato 27, l'assemblea dei soci di Legambiente Benevento ha dato vita alle elezioni per assegnare le cariche sociali per il quadrienno 2024-2028, confermando la fiducia nella precedente compagine direttiva. Confermata, dunque, la presidenza di Antonio Basile, con il suoi vice che sarà Alfredo Verga. Faranno inoltre parte del direttivo Alessia Calandro, Luigi Marino, Paolo Mattera. Un assetto che, come spiegato, riconferma i vertici dell'associazione costituitasi a Benevento nel febbraio del 2016 per il prossimo mandato.

«Al direttivo, ai soci, ai sostenitori e ai simpatizzanti un sentito grazie per l'impegno profuso a titolo volontario in un periodo di grandi difficoltà economiche e sociali - ha detto Basile, fresco di riconferma a presidente - che colpisce violentemente soprattutto le aree interne, ma che non deve essere pretesto per abbandonare il proficuo percorso di sensibilizzazione e di educazione ambientale intrapreso nel beneventano».