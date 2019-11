Cinque reti alla Vitale, cinquina ad Albaro. Numeri vincenti quelli sfoderati da Alex Giorgetti. Estrazione del Lotto di stampo clorato. L’Iren Genova Quinto supera 16-10 (2-2, 5-2, 4-1, 5-5 i parziali) la Canottieri Napoli nel turno infrasettimanale. Affonda i giallorossi (salernitani e napoletani) l’attaccante italo-ungherese, il grande ex di turno, protagonista indiscusso dell’incontro.



«La Canottieri ha retto, finché ha potuto. Poi noi siamo stati bravi a sfruttare i loro errori ed imporre il nostro ritmo. Una vittoria casalinga giusta e voluta», spiega il pallanuotista che indossa la calottina numero 5. «Mi dispiace per i miei amici. Auguro loro di potersi salvare e raggiungere l’obiettivo prefissato», conclude Giorgetti (nella foto di Paolo Zeggio).



Al poker dell’olandese Robin Lindhout rispondono il canadese Matthew Halajian (tripletta), capitan Umberto Esposito, il centroboa Biagio Borrelli e Daniele Cerchiara (doppiette) e Domenico Mutariello. Davvero non basta ai ragazzi del Molosiglio, ancora fermi a un punto soltanto in classifica. © RIPRODUZIONE RISERVATA