Ritorna la grande Boxe Olimpica ad Avellino. Nell’ambito delle giornate dello SPORTDAYS 2022 martedì 21 giugno 2022 dalle ore 18.00 al Centro Polisportivo Flipper in Via L. Di Capua (Rione Parco) di Avellino si terrà la sfida interregionale di Pugilato tra Campania e Fiamme Oro/Puglia/Abruzzo.

L’evento organizzato dalla Boxing Cardamone dell’ex campione Mondiale Agostino Cardamone (Il Martello di Montoro) vedrà salire sul ring del centro Polisportivo Flipper undici pugili Irpini e Campani che si sfideranno con avversari provenienti dalla Puglia e dell’Abruzzo e con una selezione delle Fiamme Oro coordinata dal tecnico già campione di pugilato Fabio Pignataro.

Oltre alla Boxing Cardamone arriveranno ad Ad Avellino le prestigiose accademie pugilistiche della Olympyc Planet del maestro Gianluigi Moffa, Guantone d’oro del maestro Giovanni Pizzo, Boze Bizzarro con il maestro Salvatore Grieco, Sporting Center del maestro Pasquale Davide, Contrada Boxe con i maestri Michele Picariello e Carmine Tommasone, Pugilistica Di Giacomo con il tecnico Loredana Nappo.

A fare gli onori di casa la pluricampionessa Italiana, Europea e Mondiale Marzia Davide tecnico titolare della neonata sezione Giovanile delle Fiamme Oro di Avellino. L’inizio delle gare è previsto per le ore 18.00, l’ingresso è libero.