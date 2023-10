Ankara battezza la sua Half Marathon Organizzazione tutta Napoli Running

Quasi duemila i km che collegano il capoluogo partenopeo e la città turca di Ankara, l’ultima capitale che ancora non poteva fregiarsi di ospitare una mezza maratona o una maratona, un gemellaggio reso possibile da Carlo Capalbo, presidente di Napoli Running, sempre pronto a nuove avventure, come di recente con la prima edizione della DJ Ten di Napoli, e che ha risposto “presente” all’appello per la realizzazione della “1^ Runkara International Half Marathon”. La manifestazione si configura in uno scenario glorioso grazie ai festeggiamenti per il 100° anniversario della Grande Vittoria, il giorno epico della guerra d’indipendenza vinta da Mustafa Kemal Atatürk.

I motori della 1^ Runkara International Half Marathon si accendono domenica 8 ottobre ma già da venerdì 6 e per tutto sabato 7 ottobre il sipario si aprirà su un evento monumentale, pronto a radunare al via atleti amatoriali e professionisti da tutto il mondo.

RUNKARA – Dietro le quinte, il lavoro organizzativo della 1^ Runkara International Half Marathon, già insignita della World Athletics Label, è nelle mani di DAZSPOR, team specializzato nell’organizzazione di eventi sportivi professionistici, con l'obiettivo di offrire esperienze indimenticabili a un vasto pubblico, e da sempre all’avanguardia per la messa in campo delle misure di sicurezza.

A collaborare con il compito di dirigere i lavori di stampo tecnico perché la gara sia inserita tra quelle più blasonate c’è appunto Napoli Running. Una missione che passa per la ricerca di atleti internazionali che possano subito lasciare un’impronta di alto stampo e, al contempo, per il risveglio dell’entusiasmo della popolazione attraverso l’avvento di un’expo che guarda allo sport in maniera dinamica e futuristica e la realizzazione di eventi per tutti.

Un compito che si pone come obiettivo quello di diffondere la filosofia “All Runners Are Beautiful”, dove tutti i runner si sentano accolti, indipendentemente dal proprio talento ma sulla base dell’impegno che hanno assunto verso sé stessi, quello di essere felici di far parte di questa comunità e di essere innamorati della corsa.

"Sono lieto di intraprendere questo straordinario viaggio che porterà al traguardo della prima mezza maratona di Ankara e che inizia in occasione del centenario dell’indipendenza turca - ha affermato il Presidente di Napoli Running – “Il nostro obiettivo principale è accendere l'energia della città e unire corridori di ogni estrazione per creare un'esperienza indimenticabile, allo stesso tempo di altissima qualità tecnica grazie ad una organizzazione impeccabile ed atleti che faranno sognare. Preparatevi ad essere tra gli «All runners are beautiful», a sentire il cuore pulsante della città e ad entrare a far parte della storia", ha affermato il Presidente di Napoli Running.

L’EVENTO – Tre giorni di entusiasmo, a partire da una ricca area expo dedicata allo sport e alla tecnologia, dinamica e innovativa, che si svolgerà dal 6 all'8 ottobre, l'unica fiera dello sport e della tecnologia in Turchia che attirerà fino a 25.000 visitatori, fornendo una piattaforma unica per sperimentare lo spirito dello sport e una nuova era ad Ankara. L'expo offrirà un'esperienza emozionante e coinvolgente, con tante opportunità per le famiglie e per i loro bambini di divertirsi nell'area dedicata. Previste anche aree interattive dedicate ai giovani.

Gare per tutti con la Family Run 4 km, adatta a famiglie, bambini e amici a quattrozampe, alla gara da 10 km oltre alla mezza maratona. Le iscrizioni alla Runkara Half Marathon sono aperte sul sito – CLICCA QUI.