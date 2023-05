Dal Sannio al Salone di Torino per parlare di editoria e cultura

“Editoria e Cultura, la sostenibilità al centro delle risorse finanziarie”, questo il tema dell’incontro in programma domani al Salone internazionale del libro di Torino, presso lo spazio espositivo dell’editore Francesco D’Amato, che vedrà protagonista la "Sef Consulting", società sannita con sede a Telese Terme.

Sarà un focus dedicato al mondo dell’editoria, settore che in Italia soffre da sempre una carenza di liquidità e poche occasioni di crescita, per avviare un momento di confronto e approfondimento che vedrà, tra gli altri, la partecipazione in conference call della vicepresidente del parlamento europeo, Pina Picierno, e di Vittorio Fresa, responsabile service unit Cultura Crea di Invitalia.

«Quando la cultura incontra la finanza possono nascere occasioni inaspettate - spiega Errico Formichella, Ceo e founder di Sef Consulting -.

Nel corso del tempo abbiamo avuto la possibilità di potenziare e accrescere il nostro know how al servizio di tantissimi partner, imprese culturali ed enti del Terzo settore, dislocati praticamente in tutte le regioni del Sud Italia, ma non solo. La strada e il percorso sono ancora lunghi e intendiamo puntare con forza sulle opportunità che arriveranno anche nel prossimo futuro dal Pnrr».

Ed al Salone di Torino sarà presentato anche il "Premio SEF", un concorso, sottolinea Formichella, che l'azienda ha voluto dedicare a «imprese, startup ed enti del Terzo settore su tutto il territorio nazionale che abbiano realizzato nell’ultimo biennio progetti, prodotti o servizi innovativi con ricadute durature in ambito socio-ambientale in linea con i criteri Esg (Environmental, social and governance) e con gli Obiettivi promossi dall’Agenda 2030 dell’Onu».

Contesto nel quale si inserisce anche l’iniziativa editoriale promossa da Sef Consulting con la rivista trimestrale "Acta non verba", nata come piattaforma online e che propone interviste, dibattiti e approfondimenti tematici di qualità, tra analisi aggiornate sull’economia del Paese e focus sui mercati internazionali.